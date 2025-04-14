Михаил Дегтярёв: волейбол сейчас третий по популярности вид спорта в России

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв обсудил с президентом Всероссийской федерации волейбола Станиславом Шевченко развитие этого вида спорта в стране, а также возможные форматы возвращения российских волейболистов на международные турниры.

«Одним из главных событий года для российского волейбола стало дебютное выступление и сразу победа московского «Динамо» на международном турнире в Дубае, ставшем для нас первым после отстранения российских команд в 2022 году. В состязании также участвовали команды из Италии, Франции и ОАЭ.

В нашей стране любят и активно играют в волейбол. Сейчас это третий по популярности вид спорта, которым занимаются 2,5 млн человек. Поэтому национальная волейбольная повестка весьма насыщена.

В начале мая в Казани пройдёт «Финал шести» Кубка России памяти выдающегося волейболиста и тренера Константина Кузьмича Ревы. Турнир соберёт шесть лучших команд страны и станет частью празднования 25-летия ВК «Зенит-Казань». Аналогичный турнир пройдёт и в женской части соревнований.

Летом всех любителей пляжного волейбола ждёт яркое событие — финал Кубка России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В прошлом году трибуны были полны. В этом году ожидается ещё более насыщенная программа с увеличением числа мест, чтобы как можно больше людей смогли посетить этот праздник волейбола», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.