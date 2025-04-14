Казанский «Зенит» выиграл первый матч финальной серии чемпионата России с «Зенитом» СПб
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл первый матч серии с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Таким образом, действующие чемпионы России успешно начали защиту титула.
Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Второй матч финальной серии мужского чемпионата России по волейболу состоится в Казани 16 апреля в 19:30 мск.
Волейбол. Чемпионат России — 2024/2025, Суперлига. Мужчины. Финальная серия до трёх побед, первый матч:
«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).
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