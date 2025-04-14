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Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк и спаслись от поражения в финальной серии ЧР

Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк и спаслись от поражения в финальной серии ЧР
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Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область) сравнял счёт в серии с «Динамо-Ак Барс» (Казань) в рамках финала чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги.

В третьей встрече серии волейболистки «Локомотива» в волевом стиле обыграли «Динамо-Ак Барс» на своей домашней площадке со счётом 3:2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10). Таким образом, счёт в финальной серии стал 2-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Чемпионат России — 2024/2025, Суперлига. Женщины. Финальная серия до трёх побед, третий матч:

«Локомотив» (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10).

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