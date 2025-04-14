Россиянки Арина Федоровцева и Марина Маркова сразятся в финале чемпионата Турции

В Турции завершился последний матч полуфинальной серии женского национального чемпионата. Третья встреча между «Фенербахче», за который выступает Арина Федоровцева, и «Галатасараем» завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 16:25, 25:13, 15:9) в пользу команды с россиянкой в составе. С общим счётом 2:1 «Фенербахче» вышел в финал турнира.

В решающем матче Федоровцева набрала 19 очков. Самым результативным игроком встречи стала её одноклубница Мелисса Варгас. Натурализованная кубинка принесла команде 22 очка.

В финале «Фенербахче» встретится с «Вакифбанком», за который выступает другая российская доигровщица Марина Маркова.