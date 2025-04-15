«Я просто всех готова обнять». Блокирующая «Локомотива» — о победе над «Динамо-Ак Барс»

Блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина поделилась эмоциями после победы над «Динамо-Ак Барс» в третьем матче финальной серии женского чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10). Таким образом, счёт в финальной серии стал 2-1.

«Да ничего не думали, думали, что нужно до последнего бороться. Я думаю, что сегодня все это видели. И даже во второй партии, которая была на больше-меньше, всё равно не отпускали этой мысли, что можем как-то перетянуть на себя инициативу.

Эти защитные действия — какие-то сумасшедшие. Просто горжусь девчонками, что они до последнего: мяч уже падает, вот уже пол, касания, но все бежали, бились, спотыкались, и он перелетал. Мне даже не верилось, что он перелетал на ту сторону. Какие-то вообще сумасшедшие просто были мячи.

Я считаю, что вот этот момент борьбы с самим собой сначала, когда проигрываешь по всем фронтам, но всё равно возвращаешься в игру, как птица Феникс — я просто всех готова обнять, весь «Янтарный»! Я смотрела на часы, а там люди на них почти висели. Это просто круто, я нигде такого не видела! Я счастлива, что я играю за эту команду, и здесь такие люди так болеют за свой клуб.

Готовы ли продолжать? Конечно. Ко мне сейчас директор подошёл, говорит: ну что, Люба, ты там нормально, не развалилась? Да нет, я ещё готова, пойду сейчас шестую играть (смеётся). Нет, всё нормально, есть время, чтобы немножко восстановиться и физически, и морально, какие-то эмоции скопить. Думаю, что нормально всё будет, будем готовиться дальше», — сказала Любушкина в интервью пресс-службе Суперлиги.