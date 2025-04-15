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Вербов рассказал, кого следует опасаться «Зениту-Казань» во втором матче финала ЧР

Вербов рассказал, кого следует опасаться «Зениту-Казань» во втором матче финала ЧР
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил первый матч с петербургским «Зенитом» в рамках финальной серии чемпионата России и назвал волейболиста из команды соперника, которого следует опасаться во втором матче. Встреча завершилась победой команды Вербова на домашней площадке со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

«Хорошая игра с нашей стороны, качественная. Главное, конечно, ни один мяч не упал, ни одной глупости не совершили. Но сейчас на лаврах абсолютно нельзя почивать.

Понимаем, что травма Жени Гребенникова повлияла на соперника. Я так думаю, что он уже может в следующем матче появиться. Он душа, лидер этой команды. Вокруг него ребята с удвоенной энергией играют. Маленький шажочек сделали дальше», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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