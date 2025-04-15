«Затерроризировали просто соперника». Вольвич — о победе «Зенита-Казань» над «Зенитом» СПб

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в первом матче финальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

«На той стороне очень физически сильная команда. Против них надо играть прямо на 200%. Я уверен, что послезавтра будет совершенно другая игра и, может, даже будет чуть более интересная. Надеюсь, что всё-таки для нас.

Нашу подачу сегодня отмечу. Наверное, вот Сэм и Дима Волков затерроризировали просто соперника. Спасибо большое болельщикам за невероятную атмосферу! Когда выходим на матч и видим полные трибуны, это неописуемое ощущение. Пожалуйста, приходите снова!» — приводит слова Вольвича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.