Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Затерроризировали просто соперника». Вольвич — о победе «Зенита-Казань» над «Зенитом» СПб

«Затерроризировали просто соперника». Вольвич — о победе «Зенита-Казань» над «Зенитом» СПб
Аудио-версия:
Комментарии

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в первом матче финальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

«На той стороне очень физически сильная команда. Против них надо играть прямо на 200%. Я уверен, что послезавтра будет совершенно другая игра и, может, даже будет чуть более интересная. Надеюсь, что всё-таки для нас.

Нашу подачу сегодня отмечу. Наверное, вот Сэм и Дима Волков затерроризировали просто соперника. Спасибо большое болельщикам за невероятную атмосферу! Когда выходим на матч и видим полные трибуны, это неописуемое ощущение. Пожалуйста, приходите снова!» — приводит слова Вольвича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Вербов рассказал, кого следует опасаться «Зениту-Казань» во втором матче финала ЧР
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android