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Алекно — о выходе в финал Суперлиги: если бы мы выполнили задачу, играли бы молодёжью

Алекно — о выходе в финал Суперлиги: если бы мы выполнили задачу, играли бы молодёжью
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выездное поражение от казанского «Зенита» (0:3) в первом матче финальной серии мужской Суперлиги — 2024/2025.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

— Особо и сказать нечего – Казань сегодня сильней. Сам счёт, манера победы об этом говорит – ничего у нас не получилось. У Казани получилось всё. Очевиден результат.

— Всех, конечно, интересует здоровье Жени Гребенникова. Он сможет помочь команде в этой серии?
— Большой вопрос, пока не могу сказать. Есть разрыв небольшой.

— Почему сегодня поменяли тактику?
— Чисто по игре. Для кого-то у нас это первый финал, они никогда их не играли. Поэтому, от выражения лица до эффективности, это нормально. С той стороны команда, которая десятки, по 20 раз играла финалы и в большей степени их выигрывала. Они умеют, знают, как играть такие игры. Опыт нужен. Для Бабкевича тоже первый финал, поэтому так.

— Вашей команде психологически полегче играть? Говорят, что вы выполнили задачу на сезон...
— Если бы мы выполнили задачу, приехали бы сюда молодёжной командой, – приводит слова Алекно «БО Спорт».

Второй матч финальной серии мужского чемпионата России по волейболу состоится в Казани 16 апреля и начнётся в 19:30 мск.

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