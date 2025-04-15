Алекно — о выходе в финал Суперлиги: если бы мы выполнили задачу, играли бы молодёжью

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выездное поражение от казанского «Зенита» (0:3) в первом матче финальной серии мужской Суперлиги — 2024/2025.

— Особо и сказать нечего – Казань сегодня сильней. Сам счёт, манера победы об этом говорит – ничего у нас не получилось. У Казани получилось всё. Очевиден результат.

— Всех, конечно, интересует здоровье Жени Гребенникова. Он сможет помочь команде в этой серии?

— Большой вопрос, пока не могу сказать. Есть разрыв небольшой.

— Почему сегодня поменяли тактику?

— Чисто по игре. Для кого-то у нас это первый финал, они никогда их не играли. Поэтому, от выражения лица до эффективности, это нормально. С той стороны команда, которая десятки, по 20 раз играла финалы и в большей степени их выигрывала. Они умеют, знают, как играть такие игры. Опыт нужен. Для Бабкевича тоже первый финал, поэтому так.

— Вашей команде психологически полегче играть? Говорят, что вы выполнили задачу на сезон...

— Если бы мы выполнили задачу, приехали бы сюда молодёжной командой, – приводит слова Алекно «БО Спорт».

Второй матч финальной серии мужского чемпионата России по волейболу состоится в Казани 16 апреля и начнётся в 19:30 мск.