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«Локомотив» досрочно стал чемпионом Молодёжной лиги

«Локомотив» досрочно стал чемпионом Молодёжной лиги
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Новосибирский «Локомотив-СШОР» одержал досрочную победу в чемпионате ГЕОТЕК Молодёжной лиги сезона-2024/2025. За два тура до окончания финального этапа команда выиграла восемь из восьми матчей, чем гарантировала себе главный трофей турнира.

Эта победа стала пятой в истории клуба. Ранее «Локомотив» взял четыре подряд титула чемпиона Молодёжной лиги с сезона-2017/2018 по сезон-2020/2021.

В прошлой регулярке победителем турнира стал новоуренгойский «Факел». Команда также досрочно забрала чемпионство за два тура до завершения чемпионата. Всего у «Факела» три победы (2014, 2023, 2024). Ранее чемпионами Молодёжной лиги становились «Белогорье» (2012), московское «Динамо» (2013, 2017, 2022), «Газпром-Югра» (2015), «Самотлор» (2016).

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