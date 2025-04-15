Волейболистки «Заречья-Одинцово» сравняли счёт серии с «Ленинградкой» за бронзу ЧР
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Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии с «Ленинградкой» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 4-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
В четвёртом матче серии «Заречье-Одинцово» обыграло на домашней площадке «Ленинградку» со счётом 3:1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21). Счёт в серии стал 2-2.
Решающий поединок за бронзовые медали чемпионата России пройдёт в Санкт-Петербурге 19 апреля.
Волейбол. Чемпионат России — 2024/2025, Суперлига. Женщины. Бронзовая серия до трёх побед, четвёртый матч:
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21).
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