Волейболистки «Заречья-Одинцово» сравняли счёт серии с «Ленинградкой» за бронзу ЧР

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии с «Ленинградкой» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.

В четвёртом матче серии «Заречье-Одинцово» обыграло на домашней площадке «Ленинградку» со счётом 3:1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21). Счёт в серии стал 2-2.

Решающий поединок за бронзовые медали чемпионата России пройдёт в Санкт-Петербурге 19 апреля.

Волейбол. Чемпионат России — 2024/2025, Суперлига. Женщины. Бронзовая серия до трёх побед, четвёртый матч:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21).