«Локомотив-К» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 16 апреля, пройдёт четвёртый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Локомотив» (Калининград) и «Динамо-Ак Барс» (Казань). Игра пройдёт на стадионе «Янтарный» в Калининграде. Старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени.

Посмотреть игру можно на канале «Матч! Страна»

Казанский клуб ведёт в серии со счетом 2-1. В третьем матче серии победу одержал «Локомотив», выиграв её со счётом 3-2 по партиям (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10).

Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».