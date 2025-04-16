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«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начнется матч финала Суперлиги, где смотреть трансляцию

«Локомотив-К» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, пройдёт четвёртый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Локомотив» (Калининград) и «Динамо-Ак Барс» (Казань). Игра пройдёт на стадионе «Янтарный» в Калининграде. Старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени.

  • Посмотреть игру можно на канале «Матч! Страна»

Казанский клуб ведёт в серии со счетом 2-1. В третьем матче серии победу одержал «Локомотив», выиграв её со счётом 3-2 по партиям (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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