«Локомотив-К» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, пройдёт четвёртый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Локомотив» (Калининград) и «Динамо-Ак Барс» (Казань). Игра пройдёт на стадионе «Янтарный» в Калининграде. Старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени.
- Посмотреть игру можно на канале «Матч! Страна»
Казанский клуб ведёт в серии со счетом 2-1. В третьем матче серии победу одержал «Локомотив», выиграв её со счётом 3-2 по партиям (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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