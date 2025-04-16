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«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: во сколько начнется матч финала Суперлиги, где смотреть трансляцию

«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, пройдёт второй матч финальной серии мужской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Зенит» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт в казанском «Центре волейбола». Старт игры запланирован на 19:30 по московскому времени.

  • Посмотреть игру можно на канале «Матч! Арена»

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Казанский «Зенит» ведёт в серии со счётом 1-0. В первой игре финальной серии он был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее белгородского «Белогорья» (3:0).

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