«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 20:00

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Сегодня, 16 апреля, состоится второй матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи запланировано на 20:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию второго матча финальной серии.

Казанский «Зенит» ведёт в серии со счётом 1-0. В первой игре финальной серии он был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.