Ришат Гилязутдинов стал новым главным тренером женского московского «Динамо»

Ришат Гилязутдинов сменил Александра Кошкина на посту главного тренера женского волейбольного «Динамо». Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.

«Мы провалили сезон, похвастаться чем-либо мы не можем. Можно много говорить об объективных сложностях – болезнях, травмах игроков и так далее, но это всё в пользу бедных. По обоюдному согласию с главным тренером Александром Кошкиным приняли решение о том, что завершаем наше сотрудничество. На собрании с командой я поблагодарил Кошкина за его труд, работу, которую он проделал, и выразил сожаление, что нам не удалось реализовать задуманное.

Перед вечерней тренировкой команде был представлен новый главный тренер – Ришат Гилязутдинов. Он приступил к тренировкам и поведёт команду к новым целям будущего сезона. У Ришата Сиразутдиновича есть обязательства перед сборной Казахстана. Летом он отправится в расположение этой национальной команды и вернётся в наш клуб с началом нового сезона», — приводит слова Зиничева «ВсеПроСпорт».

«Динамо» в нынешнем сезоне стало пятым в чемпионате России. Команда не смогла пробиться в «Финал шести» весеннего Кубка России — 2025.

Ришат Гилязутдинов последние два сезона работал с клубом «Берель» из Усть-Каменогорска, с которым дважды завоевал серебро чемпионата Казахстана. До этого специалист 14 лет возглавлял казанское «Динамо-Ак Барс».