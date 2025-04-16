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Ришат Гилязутдинов стал новым главным тренером женского московского «Динамо»

Ришат Гилязутдинов стал новым главным тренером женского московского «Динамо»
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Ришат Гилязутдинов сменил Александра Кошкина на посту главного тренера женского волейбольного «Динамо». Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.

«Мы провалили сезон, похвастаться чем-либо мы не можем. Можно много говорить об объективных сложностях – болезнях, травмах игроков и так далее, но это всё в пользу бедных. По обоюдному согласию с главным тренером Александром Кошкиным приняли решение о том, что завершаем наше сотрудничество. На собрании с командой я поблагодарил Кошкина за его труд, работу, которую он проделал, и выразил сожаление, что нам не удалось реализовать задуманное.

Перед вечерней тренировкой команде был представлен новый главный тренер – Ришат Гилязутдинов. Он приступил к тренировкам и поведёт команду к новым целям будущего сезона. У Ришата Сиразутдиновича есть обязательства перед сборной Казахстана. Летом он отправится в расположение этой национальной команды и вернётся в наш клуб с началом нового сезона», — приводит слова Зиничева «ВсеПроСпорт».

«Динамо» в нынешнем сезоне стало пятым в чемпионате России. Команда не смогла пробиться в «Финал шести» весеннего Кубка России — 2025.

Ришат Гилязутдинов последние два сезона работал с клубом «Берель» из Усть-Каменогорска, с которым дважды завоевал серебро чемпионата Казахстана. До этого специалист 14 лет возглавлял казанское «Динамо-Ак Барс».

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