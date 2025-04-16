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Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Омичку» в матче Кубка России

Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Омичку» в матче Кубка России
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Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) обыграл «Омичку» (Омск) в матче второго этапа Кубка России среди женщин. Встреча завершилась со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18).

Кубок России (ж) . Второй этап. 1-й матч
16 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Уралочка-НТМК
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Омичка
Омская область
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Демешок, Никитина, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Омичка: Антонова, Воситова, Дробченко, Лопато, Афонина, Чередникова, Соболева, Антипенко, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк

На первом этапе Кубка России екатеринбургская «Уралочка-НТМК» была сильнее красноярского «Енисея», выиграв обе встречи. Омский клуб играл против челябинского клуба «Динамо-Метар», команды выиграли по одному матчу каждая, но «Омичка» прошла в следующий этап соревнований по лучшему соотношению выигранных партий (5:4).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

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