Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в первом матче за бронзу чемпионата России

«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в первом матче за бронзу чемпионата России
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли представителей «Динамо-ЛО» в первом матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Белогорья». Второй матч состоится в пятницу, 18 апреля, не ранее 19:00 мск.

В полуфинальных сериях «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту» (0-3), а белгородское «Белогорье» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Супрелиги
Материалы по теме
Финал чемпионата России по волейболу. Кто остановит казанский «Зенит»? LIVE
Live
Финал чемпионата России по волейболу. Кто остановит казанский «Зенит»? LIVE
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android