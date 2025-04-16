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«Игра характера». Доигровщица «Заречья» — о победе в четвёртом матче за бронзу ЧР

«Игра характера». Доигровщица «Заречья» — о победе в четвёртом матче за бронзу ЧР
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Доигровщица «Заречья-Одинцово» Алина Богданова оценила победу команды над «Ленинградкой» в четвёртом матче серии за бронзу чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21). Счёт в серии стал 2-2.

«Была очень эмоциональная игра. Игра характера. Мы умеем играть и показали это. Была решающая третья партия, когда мы смогли её забрать при счёте 32:30. Это был переломный момент. И смогли дожать в четвёртой партии. Было очень круто! Спасибо огромное нашим болельщикам, без них мы бы не справились. Продолжаем серию и скоро узнаем победителя», — сказала Богданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Решающий матч пройдёт на домашней площадке «Ленинградки», где и определятся бронзовые призёры женского чемпионата России сезона-2024/2025. Встреча назначена на 19 апреля.

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