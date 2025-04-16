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«Хочется снять шляпу и аплодировать». Кашин выделил одну волейболистку «Заречья»

«Хочется снять шляпу и аплодировать». Кашин выделил одну волейболистку «Заречья»
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды в четвёртом матче с «Заречьем-Одинцово» в рамках серии за бронзовые медали женского чемпионата России. Он также выделил одну волейболистку в команде-сопернице.

«Заречье» — молодцы, хорошо играли. У них все хотели и все бились, у нас все хотели, но со вторым пунктом было посложнее. Отдельно хотел бы выделить связующую хозяек Еву Павлович Мори, которая показала сумасшедший уровень волейбола. Хочется снять шляпу и аплодировать.

Что помешало во втором сете? На самом деле мы его практически проиграли, но чудом вернулись в игру. А дальше – кому-то чуть больше повезло, кому-то чуть меньше.

Кого могу похвалить в своей команде? Когда выиграют, тогда буду хвалить», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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