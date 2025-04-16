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Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и сравняли счёт в финальной серии ЧР

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и сравняли счёт в финальной серии ЧР
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Волейболистки «Локомотива» (Калининград) уверенно обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в четвёртом матче финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Счёт в серии равный — 2-2. Далее пятый матч серии пройдёт в Казани, в нём определится чемпион женской Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

В полуфинальных сериях женской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2).

Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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