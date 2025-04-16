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Казанский «Зенит» выиграл второй матч финальной серии чемпионата России с «Зенитом» СПб

Казанский «Зенит» выиграл второй матч финальной серии чемпионата России с «Зенитом» СПб
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Сегодня, 16 апреля, казанский волейбольный клуб «Зенит» во втором матче финальной серии чемпионата России обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 17:00 мск.

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.

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