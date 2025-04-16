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Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 16 апреля

Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, прошёл матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск) — 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18).

На первом этапе Кубка России екатеринбургская «Уралочка-НТМК» была сильнее красноярского «Енисея», выиграв обе встречи. Омский клуб играл против челябинского клуба «Динамо-Метар», команды выиграли по одному матчу каждая, но «Омичка» прошла в следующий этап соревнований по лучшему соотношению выигранных партий (5:4).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

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