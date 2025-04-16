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«Финал шести» женского Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге

«Финал шести» женского Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге
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Всероссийская федерация волейбола объявила Санкт-Петербург местом проведения «Финала шести» Кубка России 2025 года среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Турнир состоится с 28 апреля по 4 мая в спортивном комплексе СПбГМТУ.

С 29 апреля по 1 мая команды сыграют в групповом этапе, 3 мая состоятся полуфиналы, а 4 мая – финал Кубка России.

В группу А войдут победители чемпионата России («Динамо-Ак Барс» или «Локомотив»), команда, занявшая четвёртое место в чемпионате России («Ленинградка» или «Заречье-Одинцово») и краснодарское «Динамо». В группе Б сыграют серебряные и бронзовые призёры чемпионата России, а также «Уралочка-НТМК» или «Омичка».

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