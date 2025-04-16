Воронков оценил победу «Локомотива» над «Динамо-Ак Барс» в финале женской Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков прокомментировал победу над «Динамо-Ак Барс» из Казани в четвёртом матче финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

«Все увидели, что «Локомотив» никогда не сдаётся. Даже когда уступает по матчам 0-2 и 0:2 по партиям. У нас была задача – не допустить столько ошибок, сколько было в играх в Казани. Да, мы были измотаны длительными сериями в четвертьфинале, полуфинале. Однако понимали, даже были уверены, что сил у нас хватит. И мы можем больше, чем показали в Казани в предыдущих играх финала. И хотя в этом матче были неточности, но затем перевернули игру, в психологическом плане определённый перевес. Переломной, на мой взгляд, стала вторая партия. Хотя мы проиграли в концовке, но ошиблись только в нюансах. Их мы поправили в следующем сете. И смогли в итоге выиграть», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».

Счёт в серии равный — 2-2. Далее пятый матч серии пройдёт в Казани, в нём определится чемпион женской Суперлиги.