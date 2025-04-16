Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Воронков оценил победу «Локомотива» над «Динамо-Ак Барс» в финале женской Суперлиги

Воронков оценил победу «Локомотива» над «Динамо-Ак Барс» в финале женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков прокомментировал победу над «Динамо-Ак Барс» из Казани в четвёртом матче финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

«Все увидели, что «Локомотив» никогда не сдаётся. Даже когда уступает по матчам 0-2 и 0:2 по партиям. У нас была задача – не допустить столько ошибок, сколько было в играх в Казани. Да, мы были измотаны длительными сериями в четвертьфинале, полуфинале. Однако понимали, даже были уверены, что сил у нас хватит. И мы можем больше, чем показали в Казани в предыдущих играх финала. И хотя в этом матче были неточности, но затем перевернули игру, в психологическом плане определённый перевес. Переломной, на мой взгляд, стала вторая партия. Хотя мы проиграли в концовке, но ошиблись только в нюансах. Их мы поправили в следующем сете. И смогли в итоге выиграть», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».

Счёт в серии равный — 2-2. Далее пятый матч серии пройдёт в Казани, в нём определится чемпион женской Суперлиги.

Материалы по теме
«Локомотив» вернул финал в Казань! Шансы в борьбе за титул Суперлиги уравнялись
«Локомотив» вернул финал в Казань! Шансы в борьбе за титул Суперлиги уравнялись
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android