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Алексей Вербов прокомментировал победу над «Зенитом» СПб в финале мужской Суперлиги

Алексей Вербов прокомментировал победу над «Зенитом» СПб в финале мужской Суперлиги
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды во втором матче финальной серии чемпионата России над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Было понятно, что в первом матче, это всё больше, наверное, недоразумение. Иллюзия лёгкой победы она вообще была не нужна нам. Сегодня, хорошие замены Владимир Романович сделал, Динейкин и Черейский вроде бы ничего сверхъестественного не сделали, но играли так всё чистенько, так всё вовремя. Нам пришлось просто выгрызать победу. Выиграли первый матч, выиграли второй, но это настолько разные ощущения. Ты понимаешь, ради чего ты пашешь, ради чего все забыли про боль и усталость и выложились на 100%», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 17:00 мск.

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