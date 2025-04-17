Алексей Вербов прокомментировал победу над «Зенитом» СПб в финале мужской Суперлиги

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды во втором матче финальной серии чемпионата России над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

«Было понятно, что в первом матче, это всё больше, наверное, недоразумение. Иллюзия лёгкой победы она вообще была не нужна нам. Сегодня, хорошие замены Владимир Романович сделал, Динейкин и Черейский вроде бы ничего сверхъестественного не сделали, но играли так всё чистенько, так всё вовремя. Нам пришлось просто выгрызать победу. Выиграли первый матч, выиграли второй, но это настолько разные ощущения. Ты понимаешь, ради чего ты пашешь, ради чего все забыли про боль и усталость и выложились на 100%», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 17:00 мск.