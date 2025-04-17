Алекно кратко отреагировал на поражение от казанского «Зенита» в финале ЧР по волейболу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выездное поражение от казанского «Зенита» во втором матче финальной серии мужской Суперлиги — 2024/2025.

«Казань пока сильнее нас», — заявил Алекно после матча.

Казанский волейбольный клуб «Зенит» во втором матче финальной серии чемпионата России обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 17:00 мск.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.