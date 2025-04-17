Волков – об игроке «Белогорья»: не хочу ничего говорить, чтобы не сглазить

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал победу команды в первом матче с «Динамо-ЛО» в серии за бронзовые медали мужского чемпионата России. Он также поделился мнением о полученном Андреем Марченко звании MVP.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).

«Я считаю, что наша команда, ребята молодцы. Собранно сыграли, минимальное количество ошибок совершили, особенно на подаче, выбили из приёма, где-то смягчили, много достали в защите и забили, самое главное, контратаку. Поэтому результат хороший, первый шаг. Дальше впереди серия до трёх побед, ещё игры впереди у нас.

Андрей Марченко? Я не хочу ничего говорить, чтобы его не сглазить. Действительно, он молодец, хорошо сыграл, получил MVP. Давайте его на этом оставим в покое, посмотрим, как он будет играть дальше», – сказал Волков в интервью пресс-службе Суперлиги.