«Надеюсь, не зря две игры мы здесь вытаскивали». Филиштинская – о серии с «Динамо-Ак Барс»

Связующая калининградского «Локомотива» Ирина Филиштинская поделилась эмоциями после победы в четвёртом матче финальной серии чемпионата России с казанским «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

«Нас когда приперли к стенке уже: вот вчера в двух партиях мы проигрывали, и в третьей тоже проигрывали, а потом уже отступать некуда, и решили, что вот теперь нужно включаться (смеётся). На самом деле это все шутки.

Я очень горжусь своей командой, которая здесь смогла собраться, выдать вчера какой-то невероятный матч, когда уже просто отступать реально было некуда. Сегодня собрались, просто давили до конца, хотя было очень тяжело после прошлой игры. И, конечно же, свой зал, домашние болельщики, шесть тысяч, на прошлой игре и сегодня. Это просто что-то невероятное. Спасибо им огромное. Это наши общие победы действительно.

Наши болельщики показывают, что они могут перекричать любой зал, даже полный в Казани. Поэтому спасибо им огромное, я думаю, что они поедут и уже говорят, что едут в Казань. Там будем стараться изо всех сил, выкладываться. Я надеюсь, что не зря две игры мы здесь вытаскивали», – сказала Филиштинская в интервью пресс-службе Суперлиги.