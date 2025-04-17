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Светлана Гатина: рассчитывали, что на нас повесят золотые медали именно в Калининграде

Светлана Гатина: рассчитывали, что на нас повесят золотые медали именно в Калининграде
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Доигровщица казанского «Динамо-Ак Барс» Светлана Гатина прокомментировала второе подряд поражение в матчах с калининградским «Локомотивом» в рамках финальной серии чемпионата России.

«Конечно, мы рассчитывали, что закончим серию и одержим победу, и на нас повесят золотые медали именно в Калининграде. Но серия продолжается. Рады будем всех видеть в Казани на трибунах.

Конечно, родные стены помогают, родные болельщики помогают, которые болеют активно. В Калининграде эти два матча чувствовалась поддержка болельщиков в сторону своей любимой команды. Мы надеемся, что наши болельщики окажут такую же поддержку, и мы возьмём чемпионство.

Что пошло не так? Наверное, небольшой эмоциональный спад после первого поражения, потому что все очень рассчитывали на первый матч. А также у нас выбыл наш основной игрок Брайелин Мартинес на неопределённое время. Это всё равно сказалось на команде, это было очень неожиданно, неприятно. Надеемся, что скоро она вернется в строй», – сказала Гатина в интервью пресс-службе Суперлиги.

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