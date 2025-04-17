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Алексей Вербов: за счёт зала доставали что-то «сверх». Без этого бы не получилось победить

Алексей Вербов: за счёт зала доставали что-то «сверх». Без этого бы не получилось победить
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поблагодарил болельщиков после победы во втором финальном матче Суперлиги над петербургским «Зенитом» (3:2).

«Зал сегодня нас тащил. Конечно, всем болельщикам огромное спасибо! Несмотря на хоккей, несмотря на ещё финал у девчонок. Сегодня вообще полный зал. Мне кажется, это очень похоже на «Финал четырёх» в «Баскет холле», когда была Лига чемпионов в Казани в 2018 году. Сегодня просто за счёт зала доставали что-то «сверх». Потому что очень было сложно. Без «сверх» сегодня не получилось бы победить», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского клуба.

Третий матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 19 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

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