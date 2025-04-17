Иван Яковлев: везение было на стороне Казани

Блокирующий петербургского «Зенита» Иван Яковлев прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» во втором матче финала мужской Суперлиги (2:3).

«Хорошая игра, действительно красивый волейбол. Думаю, болельщики остались довольны игрой команд. Совершенно другая игра получилась у нас по качеству, по своему наполнению. Пятая партия тоже очко в очко, в принципе, закончилась. Везение было на стороне Казани. Нам помогла командная работа, в какой-то момент включились, начали друг другу больше помогать, страховать в каждом элементе, поверили в себя в первую очередь, в то, что мы можем играть и побеждать, и это принесло результат», — приводит слова Яковлева пресс-служба казанского клуба.

Счёт в серии 2-0 в пользу казанцев. Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.