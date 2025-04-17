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Максим Михайлов: Клец и Лабинский сегодня вышли и очень сильно помогли нам

Максим Михайлов: Клец и Лабинский сегодня вышли и очень сильно помогли нам
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Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал победу своей команды во втором матче финала мужской Суперлиги над петербургским «Зенитом» (3:2).

«В первую очередь отмечу ребят, которые сегодня вышли и нам очень сильно помогли, – и Кирюха Клец, и Миша Лабинский. Ещё отмечу зрителей. Сегодня был великолепный зал, в таком играть одно удовольствие. Ну и, конечно, удача помогла – без неё в спорте побед не бывает. Был красивый волейбол с двух сторон – думаю, зрители получили удовольствие от матча», — приводит слова Михайлова пресс-служба «Зенита-Казань».

Счёт в серии 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, начало в 17:00 мск.

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