Игрок «Локомотива» — об отсутствии Мартинес: воспользовались этим прекрасным моментом

Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик рассказала о победе своей команды в четвёртом матче финальной серии чемпионата России и об отсутствии основного игрока «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес.

— Ожидала ли ты, что соперник будет так зависим от наличия или отсутствия Брайелин Мартинес? Или не в этом дело?

— В целом мы не ждали, не смотрели на ту сторону, кто выйдет, кто не выйдет. Мы всегда готовимся к любому сопернику и всегда настраиваемся одинаково. Но победа 3:0 для «Локомотива» — это очень хорошо, идеально.

— И всё-таки: сказалось ли её отсутствие на игре «Динамо-Ак Барс»?

— Думаю, что это сказалось на их игре, но при этом мы воспользовались этим прекрасным моментом.

— У «Локомотива» же тоже нет Валерии Зайцевой и Ксении Парубец…

— Есть Вера Костючик, есть Ирина Воронкова, есть Даша Киселёва и Екатерина Любушкина. Поэтому стараемся, чтобы игра была достойна Суперлиги.

— На твой взгляд, Казань перестроила игру?

— Я сильно не заметила перестроения. В целом мы старались играть больше в свою игру, и опять же, не смотрели на то, что делает соперник, а пытались показать свой красивый волейбол.

— Можно ли говорить, что после двух побед подряд у «Локомотива» психологическое преимущество перед пятой игрой?

— Нет, так сказать нельзя, потому что это финал, все настраиваются, все хотят победить, и преимущество есть у всех. Опять же, сегодня был матч, и даже пять очков преимущества таяли на глазах. Потому это финал, это борьба, все хотят победить, — сказала Костючик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.