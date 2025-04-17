Калининградский «Локомотив» оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение цвета игровой формы

Всероссийская федерация волейбола оштрафовала калининградский «Локомотив» за нарушение цвета формы на четвёртом матче финальной серии чемпионата России с казанским «Динамо-Ак Барсом» на 200 тыс. рублей.

«Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» сыграли в тёмной форме, хотя на техническом совещании была утверждена светлая одежда для калининградской команды. «Локомотив» вышел на площадку в той же форме, в которой одержал победу в третьем матче (3:2).

Пятая игра серии состоится в Казани 19 апреля. Начало — в 19:30 мск. Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».