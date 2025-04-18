Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 18 апреля
Сегодня, 18 апреля, пройдёт матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап (время — московское):
- 17:00 «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск).
В первом матче между командами успех был на стороне «Уралочки-НТМК». Клуб из Екатеринбурга был сильнее со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18).
Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».
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