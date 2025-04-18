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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 18 апреля

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, пройдёт второй матч серии за третье место мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, серия за третье место (время — московское):

  • 19:00 «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

В первом матче серии клуб из Белгорода обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).
В полуфинальных сериях «Белогорье» уступило «Зениту» из Санкт-Петербурга (0-3), а «Динамо-ЛО» казанскому «Зениту» (0-3).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.

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