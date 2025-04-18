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«Вакифбанк» Марковой победил «Фенербахче» Федоровцевой в первом матче финала

«Вакифбанк» Марковой победил «Фенербахче» Федоровцевой в первом матче финала
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В Турции стартовала финальная серия женского национального чемпионата. В первом матче «Вакифбанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, одержал победу над «Фенербахче», где играет другая россиянка Арина Федоровцева, со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:22).

Самым результативным игроком встречи стала российская доигровщица Маркова. Она набрала 26 очков, из них 24 в атаке, одно на блоке и одно на подаче. Федоровцева принесла «Фенербахче» 15 очков, из них 12 в атаке, одно на блоке, два на подаче.

Второй матч между командами состоится 20 апреля, третий – 22 апреля.

Напомним, в текущем сезоне «Фенербахче» стал обладателем Кубка Турции, обыграв «Экзачибаши», который, в свою очередь, победил в полуфинале «Вакифбанк». В Лиге чемпионов «Вакифбанк» оказался сильнее команды Федоровцевой и выбил соотечественниц на этапе четвертьфиналов.

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