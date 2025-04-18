Российской диагональной Вите Акимовой требуется новая операция на плече

Российской диагональной Вите Акимовой, которая последние два сезона провела в итальянском волейбольном клубе «Игор Горгондзола» («Новара»), потребуется новая операция на плече. Об этом сообщил генеральный директор клуба Энрико Марчиони.

Россиянке сделали первую операцию на плече в прошедшее межсезонье. Из-за восстановления она почти полностью пропустила этот сезон. Теперь спортсменке необходима новая операция, восстановление после которой вновь займёт около полугода.

Напомним, контракт «Новары» с Акимовой завершится вместе с текущим сезоном. Вместе с ней команду покинут Франческа Виллани, Франческа Бозио, Валентина Бартолуччи, Элеонора Ферсино, Мая Алексич и Алессия Маццаро.

«Они все внесли ценный вклад, прежде всего человеческий, а не технический. Особые слова благодарности Вите Акимовой, которая поразила нас в своём первом сезоне в Италии, но её замедлили серьёзные проблемы с плечом. После первой операции, к сожалению, потребовалась новая, и теперь её ждёт ещё одна длительная остановка. Мы рядом с ней и желаем ей скорейшего выздоровления», – приводит слова Марчиони volleyball.it.