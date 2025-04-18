Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женские клубы проведут «Финал шести» Кубка России полностью за свой счёт

Женские клубы проведут «Финал шести» Кубка России полностью за свой счёт
Комментарии

«Финал шести» Кубка России 2025 года среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани состоится с 28 апреля по 4 мая в Санкт-Петербурге. Решением исполкома Всероссийской федерации волейбола от 15 апреля 2025 года клубы-участники проведут турнир полностью за свой счёт.

Все финансовые расходы будут разделены равными долями между казанским «Динамо-Ак Барс», калининградским «Локомотивом», «Ленинградкой», подмосковным «Заречьем-Одинцово», краснодарским «Динамо» и свердловской «Уралочкой-НТМК» или «Омичкой».

Напомним, с 29 апреля по 1 мая команды сыграют в групповом этапе, 3 мая состоятся полуфиналы, а 4 мая – финал Кубка России.

Материалы по теме
Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Омичку» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android