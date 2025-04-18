Женские клубы проведут «Финал шести» Кубка России полностью за свой счёт

«Финал шести» Кубка России 2025 года среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани состоится с 28 апреля по 4 мая в Санкт-Петербурге. Решением исполкома Всероссийской федерации волейбола от 15 апреля 2025 года клубы-участники проведут турнир полностью за свой счёт.

Все финансовые расходы будут разделены равными долями между казанским «Динамо-Ак Барс», калининградским «Локомотивом», «Ленинградкой», подмосковным «Заречьем-Одинцово», краснодарским «Динамо» и свердловской «Уралочкой-НТМК» или «Омичкой».

Напомним, с 29 апреля по 1 мая команды сыграют в групповом этапе, 3 мая состоятся полуфиналы, а 4 мая – финал Кубка России.