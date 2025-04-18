Майка Кристенсон: очень грустно покидать казанский «Зенит»

Американский связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон высказался об уходе из клуба. Волейболист по окончании сезона вернётся в итальянскую Серию А1. Он будет выступать за «Верону».

«Безусловно, я буду скучать по этой семье здесь, в Казани. Я рад новому приключению, но очень грустно покиадть „Зенит“, потому что это действительно особенное место», — приводит слова Кристенсона пресс-служба казанского «Зенита».

31-летний Кристенсон играет в Казани с 2021 года, за это время он дважды стал чемпионом России. Связующий сборной США ранее уже выступал и в Италии: за «Чивитанову» (2015–2018) и «Модену» (2018–2021).