«Уралочка-НТМК» обыграла «Омичку» и вышла в «Финал шести» Кубка России
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Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) обыграл «Омичку» (Омск) во втором матче второго этапа Кубка России среди женщин. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:23).
Кубок России (ж) . Второй этап. 2-й матч
18 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралочка-НТМК
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Демешок, Никитина, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Омичка: Антонова, Воситова, Дробченко, Лопато, Афонина, Чередникова, Соболева, Антипенко, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
В первом матче между командами успех был также на стороне «Уралочки-НТМК». Клуб из Екатеринбурга обыграл соперника со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18). Счёт в серии — 2-0. Волейболистки «Уралочки-НТМК» сыграют в «Финале шести» соревнований.
Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».
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