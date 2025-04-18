«Уралочка-НТМК» обыграла «Омичку» и вышла в «Финал шести» Кубка России

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) обыграл «Омичку» (Омск) во втором матче второго этапа Кубка России среди женщин. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:23).

В первом матче между командами успех был также на стороне «Уралочки-НТМК». Клуб из Екатеринбурга обыграл соперника со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18). Счёт в серии — 2-0. Волейболистки «Уралочки-НТМК» сыграют в «Финале шести» соревнований.

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».