«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» во втором матче за бронзу мужской Суперлиги

Сегодня, 18 апреля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли представителей «Динамо-ЛО» во втором матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:21).

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Белогорья». Третий матч состоится в пятницу, 25 апреля, не ранее 19:00 мск.

В полуфинальных сериях «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту» (0-3), а белгородское «Белогорье» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.