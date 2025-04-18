«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» во втором матче за бронзу мужской Суперлиги
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Сегодня, 18 апреля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли представителей «Динамо-ЛО» во втором матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:21).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Белогорья». Третий матч состоится в пятницу, 25 апреля, не ранее 19:00 мск.
В полуфинальных сериях «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту» (0-3), а белгородское «Белогорье» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.
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