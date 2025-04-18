Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, прошёл матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:23).

В первом матче между командами успех был на стороне «Уралочки-НТМК». Клуб из Екатеринбурга был сильнее со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:18, 25:18). Счёт в серии — 2-0. Волейболистки «Уралочки-НТМК» сыграют в «Финале шести» соревнований.

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».