Тренер «Белогорья» оценил игру команды в серии за бронзу мужской Суперлиги

Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов высказался о победе команды над представителями «Динамо-ЛО» во втором матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:21).

«Неровная игра потому, что это конец чемпионата, накопилась усталость, вторая игра подряд, сложные игры, ничего легко не дается, есть травмы, которые не позволяют участвовать некоторым игрокам. С этим все связано. Потеря концентрации из-за накопленной усталости, так что перепады логичны. Это не только о второй партии, и концовка тоже. Необходимо было возвращаться в игру, сами себе усложнили жизнь, но результат есть, за что спасибо ребятам и болельщикам, которые пришли и приехали сегодня.

К третьему матчу должны восстанавливаться — другого выхода у нас нет. Сейчас то время, когда необходимо проявлять волевые качества, которых, я думаю, у нас в достатке и мы покажем ту игру, на которую рассчитываем", — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Белогорья».