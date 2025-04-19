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Тренер «Белогорья» оценил игру команды в серии за бронзу мужской Суперлиги

Тренер «Белогорья» оценил игру команды в серии за бронзу мужской Суперлиги
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Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов высказался о победе команды над представителями «Динамо-ЛО» во втором матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

«Неровная игра потому, что это конец чемпионата, накопилась усталость, вторая игра подряд, сложные игры, ничего легко не дается, есть травмы, которые не позволяют участвовать некоторым игрокам. С этим все связано. Потеря концентрации из-за накопленной усталости, так что перепады логичны. Это не только о второй партии, и концовка тоже. Необходимо было возвращаться в игру, сами себе усложнили жизнь, но результат есть, за что спасибо ребятам и болельщикам, которые пришли и приехали сегодня.

К третьему матчу должны восстанавливаться — другого выхода у нас нет. Сейчас то время, когда необходимо проявлять волевые качества, которых, я думаю, у нас в достатке и мы покажем ту игру, на которую рассчитываем", — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Белогорья».

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