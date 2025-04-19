Женская Суперлига: расписание игрового дня 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, продолжится стадия плей-офф в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня, в рамках которого пройдут решающие серии в матче за третье место и в финале.

Волейбол. Суперлига-2024/2025, женщины. Расписание 19 апреля (время московское):

15:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград).

В обеих сериях счёт равный — 2-2. Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».