«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив-К»: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 19 апреля, пройдёт пятый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининград). Старт матча запланирован на 19:30 по московскому времени. Трансляцию игры покажет телеканал «Матч! Страна».
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В серии счёт равный — 2-2. Волейболистки калининградского «Локомотива» сумели вывести финальную серию в решающий матч, отыгравшись со счёта 0-2.
Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».
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