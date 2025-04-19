«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив-К»: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 19 апреля, пройдёт пятый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининград). Старт матча запланирован на 19:30 по московскому времени. Трансляцию игры покажет телеканал «Матч! Страна».

В серии счёт равный — 2-2. Волейболистки калининградского «Локомотива» сумели вывести финальную серию в решающий матч, отыгравшись со счёта 0-2.

Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв «Локомотив».