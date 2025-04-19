«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: во сколько начнётся матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 19 апреля, пройдёт третий матч финальной серии мужской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Зенит» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Старт игры запланирован на 17:00 по московскому времени.

Трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Казанский «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0. В первой игре финальной серии он был сильнее волейболистов из Санкт-Петербурга со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:21), во второй борьба была упорнее — 3-2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее белгородского «Белогорья» (3:0).