«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 17:00
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Сегодня, 19 апреля, состоится третий матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи запланировано на 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию третьего матча финальной серии.
Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Казанский «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0. В первой игре финальной серии он был сильнее волейболистов из Санкт-Петербурга со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:21), во второй борьба была упорнее — 3-2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).
В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее белгородского «Белогорья» (3:0).
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