Как завершится третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги?

Сегодня, 19 апреля, пройдёт третий матч финальной серии мужской PARI Суперлиги — 2024/2025, в котором встречаются «Зенит» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Старт игры запланирован на 17:00 по московскому времени.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится третий матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги?

Трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Казанский «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0. В первой игре финальной серии он был сильнее волейболистов из Санкт-Петербурга со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:21), во второй борьба была упорнее — 3-2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).