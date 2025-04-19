Новосибирский «Локомотив» вышел в «Финал шести» Кубка России, обыграв «Факел Ямал»

Сегодня, 19 апреля, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Факел Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 3:2 (25:19, 25:22, 17:25, 16:25, 15:13) в ответном матче первого этапа мужского Кубка России — 2025.
Новосибирская команда вышла в «Финал шести» Кубка России. Ещё один участник финального турнира определится во втором матче первого этапа между волейболистами московского «Динамо» и «Кузбассом» (Кемерово).
В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.
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