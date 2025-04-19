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Новосибирский «Локомотив» вышел в «Финал шести» Кубка России, обыграв «Факел Ямал»

Новосибирский «Локомотив» вышел в «Финал шести» Кубка России, обыграв «Факел Ямал»
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Сегодня, 19 апреля, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Факел Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 3:2 (25:19, 25:22, 17:25, 16:25, 15:13) в ответном матче первого этапа мужского Кубка России — 2025.

Кубок России (м) . Первый этап. 2-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Факел Ямал
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Мозжухин, Данани, Казбанов, Иванов, Андреев, Быстров, Сидоренко, Капранов, Морозов, Эннс

Новосибирская команда вышла в «Финал шести» Кубка России. Ещё один участник финального турнира определится во втором матче первого этапа между волейболистами московского «Динамо» и «Кузбассом» (Кемерово).

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.

Турнирная сетка Кубка России по волейболу
Календарь Кубка России по волейболу
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Новости. Волейбол
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