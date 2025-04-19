Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» и вышло в «Финал шести» Кубка России

Сегодня, 19 апреля, московский волейбольный клуб «Динамо» обыграл кемеровский «Кузбасс» во втором матче первого этапа Кубка России со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).

Московская команда вышла в «Финал шести» Кубка России. Ранее новосибирский «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Факел Ямал» из Нового Уренгоя и стал участником «Финала шести».

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.