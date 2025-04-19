Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» и вышло в «Финал шести» Кубка России
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Сегодня, 19 апреля, московский волейбольный клуб «Динамо» обыграл кемеровский «Кузбасс» во втором матче первого этапа Кубка России со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).
Кубок России (м) . Первый этап. 2-й матч
19 апреля 2025, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Московская команда вышла в «Финал шести» Кубка России. Ранее новосибирский «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Факел Ямал» из Нового Уренгоя и стал участником «Финала шести».
В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.
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